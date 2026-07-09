Ευκαιρία για... κατασκοπεία για Πάφο και Απόλλωνα

Πάφος και Απόλλωνας βρίσκονται στα… βαθιά της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο απόψε το μυαλό τους θα βρίσκεται και στους αντιπάλους τους, καθώς γίνεται η αρχή με τον πρώτο προκριματικό.

Οι δύο εκπρόσωποι μας σε Europa (οι κυπελλούχοι βρίσκονται στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση) και Conference League θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα ζευγάρια, μέσω των οποίων θα προκύψει ο δικός τους αντίπαλος.

Υπενθυμίζουμε πως η Πάφος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League θα βρει απέναντι της τη νικήτρια του Χάιντουκ Σπλιτ-Ζίλινα και ο Απόλλωνας του Ντίλα Γκόρι-Βίρτους.

Το πρώτο παιχνίδι που αφορά στους γαλάζιους αρχίζει απόψε στις 21:00, κι αυτό που αφορά στην ομάδα της Λεμεσού στις 19:00.

Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΚ δεν έχει το… άγχος της αναμονής αφού για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League θα αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.