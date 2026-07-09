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Έκλεισε τον Σανταμαρία και φουλάρει για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και φορ ο ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε τον Σανταμαρία και φουλάρει για Χατζηδιάκο, εξτρέμ και φορ ο ΠΑΟΚ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Βαλένθια

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ταχύτητα στο μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς μετά την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο ολοκλήρωσε και τη δεύτερη σημαντική προσθήκη της νέας εποχής με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις κινήσεις για στόπερ, εξτρέμ και επιθετικό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου μέσου. Ο Σανταμαρία αποτελεί επιλογή που είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό ο Αλέσιο Λίσι για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο έμπειρος χαφ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί σε Τουρ, Ανζέ, Νις, Ρεν, Φράιμπουργκ και Βαλένθια. Την περασμένη σεζόν με τις «νυχτερίδες» κατέγραψε 22 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση και άλλων μεταγραφικών υποθέσεων πριν από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τους «ασπρόμαυρους» να περιμένουν τη θετική απάντηση της Κοπεγχάγης. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να υπάρξει οριστική εξέλιξη, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον διεθνή Έλληνα στόπερ.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση αριστεροπόδαρου εξτρέμ. Οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά και στον σύλλογο εκφράζουν την πεποίθηση πως ο ποδοσφαιριστής που έχει επιλεγεί μπορεί να προσφέρει άμεσα, ακολουθώντας το παράδειγμα παικτών που προσαρμόστηκαν γρήγορα στις απαιτήσεις της ομάδας.

Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της κορυφής της επίθεσης, με αρκετές περιπτώσεις να εξετάζονται, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Στόχος είναι η απόκτηση ενός επιθετικού που θα ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά «θέλω» του Αλέσιο Λίσι.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η κατάσταση στην υπόθεση του Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός δεξιός μπακ εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο της Άτλας, η οποία επιμένει στην προσπάθειά της να τον επαναπατρίσει. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία, καθώς παραμένει διαφορά στο οικονομικό σκέλος και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

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