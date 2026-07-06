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«Φτωχότερη» η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας, απεβίωσε ο Ανδρέας Τζιωνής «Κοντεάτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Φτωχότερη» η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας, απεβίωσε ο Ανδρέας Τζιωνής «Κοντεάτης»

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εμβληματικές μορφές της ιστορίας του συλλόγου.

Πενθεί η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας αφού απεβίωσε ο Ανδρέας Τζιωνής «Κοντεάτης». 

Φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα 204 φορές και σκόραρε 47 γκολ.

«Με βαθιά θλίψη, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το οικοδόμημα της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου αποχαιρετούν τον Ανδρέα Τζιωνή «Κοντεάτη», έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, προπονητή και άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου.

Γνωστός σε όλους με το προσωνύμιο «Ζαυροτέμονο», λόγω του εξαιρετικού και δυνατού αριστερού του ποδιού, φόρεσε με περηφάνια την ερυθρόλευκη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας από το 1962 έως το 1972, καταγράφοντας 204 επίσημες συμμετοχές και 47 γκολ. Με την αγωνιστική του αξία, το πάθος και την αφοσίωσή του συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εμβληματικές μορφές της ιστορίας του συλλόγου.

Στη συνέχεια συνέχισε να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του και από τη θέση του προπονητή, παραμένοντας πάντοτε πιστός στις αξίες και τα ιδανικά της ομάδας.

Η αφοσίωση, το ήθος και η προσφορά του θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη όλων όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Θέκλας, Αγίων Αναργύρων Β΄. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές υπέρ του Ερυθρού Σταυρού.Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.Αιωνία σου η μνήμη».

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