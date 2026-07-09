Παραχώρησε Γιουσέφ ο Απόλλωνας

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Απόλλωνα, μέσω της οποίας ενημερώνει για την παραχώρηση του Γιουσέφ με τη μορφή δανεισμού, εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τη σουηδική Μιάλμπι για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Άλι Γιουσέφ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Ευχόμαστε στον Άλι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σουηδική ομάδα».