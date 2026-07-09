Νέο εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ, δεν δέχθηκε τον διακανονισμό ο Σαρφό!

Νέος... πονοκέφαλος προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ομάδα της πρωτεύουσας τιμωρήθηκε με εμπάργκο μεταγραφών λόγω καθυστερημένων οφειλών στον Σαρφό. Μάλιστα, η ίδια ενημέρωση αναφέρει πως ο 31χρονος δεν αποδέχθηκε την λύση του διακανονισμού.

Αναλυτικά: Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.