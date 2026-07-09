ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ, δεν δέχθηκε τον διακανονισμό ο Σαρφό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέο εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ, δεν δέχθηκε τον διακανονισμό ο Σαρφό!

Ενημέρωση από την ομάδα της πρωτεύουσας

Νέος... πονοκέφαλος προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ομάδα της πρωτεύουσας τιμωρήθηκε με εμπάργκο μεταγραφών λόγω καθυστερημένων οφειλών στον Σαρφό. Μάλιστα, η ίδια ενημέρωση αναφέρει πως ο 31χρονος δεν αποδέχθηκε την λύση του διακανονισμού.

Αναλυτικά: Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτο τεστ με πιθανή... ευρωπαϊκή 11άδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μέρα και η ώρα του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Aπό το σκυλάκι του Τορναρίτη, η «μη επίτευξη συμφωνίας με τον Σαρφό»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάνε «Αλφαμέγα» η πρωταθλήτρια Ομόνοια και η κυπελλούχος Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H τελική ευθεία και η οκτάδα που συνεχίζει!

World Cup 2026

|

Category image

Ο τραυματισμός Κυριακίδη φέρνει άλλον πρώην Ομονοιάτη στην Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έρευνα ΕΑΣ: Η έκθεση των νέων σε περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών στα Social Media είναι σχεδόν καθολική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τίτλοι τέλους για Αθλητικό Δικαστή και Πειθαρχικό Εισαγγελέα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Υπογράφει στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο o Νεϊμάρ

World Cup 2026

|

Category image

Η Ευρώπη κάνει το απόλυτο... κουμάντο - Η γεωγραφία των προημιτελικών του Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Με μια ενδεκάδα... ελπίδες στο Ευρωπαϊκό Κ18!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ζήτησε να πάει στην Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαιτητές καλύπτουν 12-13 χλμ. σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Φέρνουν χαμόγελα, όχι εφησυχασμό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη