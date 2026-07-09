Στην τελική ευθεία οι Ρόκα και Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στο μεταγραφικό μέτωπο, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι επόμενες κινήσεις των «ερυθρόλευκων» πριν από το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο βασικές υποθέσεις που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας είναι εκείνες του Ζοέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Πρόκειται για περιπτώσεις που απασχολούν εδώ και αρκετό διάστημα τον Ολυμπιακό και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, καθώς υπάρχουν ακόμη οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν.

Για τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, το μεγαλύτερο εμπόδιο εξακολουθεί να αφορά τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το ποσοστό μεταπώλησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις χωρίζει ποσό περίπου 500.000 ευρώ και στον Πειραιά καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή, χωρίς να αποκλείεται κάποια νέα πρόταση που θα φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές.

Σε ό,τι αφορά τον Πέταρ Στάνιτς, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μια ανάσα από την σπουδαία μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού από την Λουντογκόρετς, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από τη Βουλγαρία βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές παραμένουν και άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Για τον Νόα Καντού της Λοριάν δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, με την περίπτωσή του να παρουσιάζει στασιμότητα. Όσον αφορά τον Σοφιάν Αμραμπάτ, οι απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε και το οικονομικό σκέλος εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά οποιαδήποτε συμφωνία, παρά τις επαφές που έχουν γίνει.