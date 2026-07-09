ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην τελική ευθεία οι Ρόκα και Στάνιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην τελική ευθεία οι Ρόκα και Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις κινήσεις του

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς στο μεταγραφικό μέτωπο, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές, ώστε να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι επόμενες κινήσεις των «ερυθρόλευκων» πριν από το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο βασικές υποθέσεις που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας είναι εκείνες του Ζοέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Πρόκειται για περιπτώσεις που απασχολούν εδώ και αρκετό διάστημα τον Ολυμπιακό και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, καθώς υπάρχουν ακόμη οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν.

Για τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, το μεγαλύτερο εμπόδιο εξακολουθεί να αφορά τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το ποσοστό μεταπώλησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις χωρίζει ποσό περίπου 500.000 ευρώ και στον Πειραιά καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή, χωρίς να αποκλείεται κάποια νέα πρόταση που θα φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές.

Σε ό,τι αφορά τον Πέταρ Στάνιτς, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μια ανάσα από την σπουδαία μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού από την Λουντογκόρετς, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από τη Βουλγαρία βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, ανοιχτές παραμένουν και άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Για τον Νόα Καντού της Λοριάν δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, με την περίπτωσή του να παρουσιάζει στασιμότητα. Όσον αφορά τον Σοφιάν Αμραμπάτ, οι απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε και το οικονομικό σκέλος εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά οποιαδήποτε συμφωνία, παρά τις επαφές που έχουν γίνει.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτο τεστ με πιθανή... ευρωπαϊκή 11άδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μέρα και η ώρα του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Aπό το σκυλάκι του Τορναρίτη, η «μη επίτευξη συμφωνίας με τον Σαρφό»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάνε «Αλφαμέγα» η πρωταθλήτρια Ομόνοια και η κυπελλούχος Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H τελική ευθεία και η οκτάδα που συνεχίζει!

World Cup 2026

|

Category image

Ο τραυματισμός Κυριακίδη φέρνει άλλον πρώην Ομονοιάτη στην Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έρευνα ΕΑΣ: Η έκθεση των νέων σε περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών στα Social Media είναι σχεδόν καθολική

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τίτλοι τέλους για Αθλητικό Δικαστή και Πειθαρχικό Εισαγγελέα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Υπογράφει στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο o Νεϊμάρ

World Cup 2026

|

Category image

Η Ευρώπη κάνει το απόλυτο... κουμάντο - Η γεωγραφία των προημιτελικών του Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Με μια ενδεκάδα... ελπίδες στο Ευρωπαϊκό Κ18!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ζήτησε να πάει στην Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι διαιτητές καλύπτουν 12-13 χλμ. σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Φέρνουν χαμόγελα, όχι εφησυχασμό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη