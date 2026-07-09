Επίσημο του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό!

Ακόμη μία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Παράλληλα, υπάρχει και οψιόν αγοράς από την πλευρά των Πειραιωτών!

Ο Πορτογάλος αγωνίζεται ως εξτρέμ, ενώ έχει υπάρξει και δύο φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Pacos Ferreira, Espinho, Leixoes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitoria Guimaraes.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League.

Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!