Επιμένει η Γιουβέντους για Κόλο Μουανί – Νέα πρόταση στην Παρί μετά το πρώτο «όχι»

Η Γιουβέντους συνεχίζει δυναμικά την προσπάθειά της για την απόκτηση του Ραντάλ Κόλο Μουανί, με τις επαφές ανάμεσα στους «μπιανκονέρι» και την Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πρώτη πρόταση της ιταλικής ομάδας, η οποία ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ, απορρίφθηκε από τους Παριζιάνους. Ωστόσο, η Γιουβέντους δεν εγκαταλείπει την υπόθεση και ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα, βελτιωμένη προσφορά, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Ο ίδιος ο Γάλλος διεθνής επιθετικός φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουβέντους, κάτι που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Από την άλλη, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποφασίσει ότι ο 27χρονος επιθετικός παραχωρείται, αρκεί να ικανοποιηθούν οι οικονομικές της απαιτήσεις, εξετάζοντας προτάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο.

Ο Κόλο Μουανί δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα δύο άκρα. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για την εξέλιξη της μεταγραφής, με τη Γιουβέντους να ετοιμάζει τη νέα της κίνηση για να ολοκληρώσει το deal.