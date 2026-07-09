Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Γαλλία - Μαρόκο

Με τον αγώνα Γαλλία – Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 23:00 η αυλαία για τη φάση των «8» του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη των Γάλλων, προσφέρεται σε απόδοση 1.64 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση των Μαροκινών στα 6.54. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 6.50 και στα πέναλτι στα 6.40. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με γκολ over 2,5, κόρνερ over 9,5 και Εμπαπέ 2+ σουτ εντός εστίας αποτιμάται σε 5.61, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να έχουν από 1+ σουτ εντός εστίας οι Ντεμπελέ, Ολισέ και Ουναϊ διαμορφώνεται στα 8.76.. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!