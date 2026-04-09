Ανανέωσε με την Αλκή ο Ποντικός

Το Δ.Σ της Αλκής ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά με τον Γιαννάκη Ποντικό.

Ο κ.Ποντικός ανάλαβε την ομάδα μας τον περασμένο Νοέμβριο και σε 20 αγώνες πρωταθλήματος είχε απολογισμό 15 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα.

Οδήγησε την «Αθάνατη» σε μαθηματική άνοδο 5 παιχνίδια πριν το φινάλε και μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος 4 παιχνίδια επίσης πριν το τέλος.

Ευχόμαστε στον coach ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!