Ανανέωσε με την Αλκή ο Ποντικός
Η ανακοίνωση της «Αθάνατης»
Το Δ.Σ της Αλκής ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά με τον Γιαννάκη Ποντικό.
Ο κ.Ποντικός ανάλαβε την ομάδα μας τον περασμένο Νοέμβριο και σε 20 αγώνες πρωταθλήματος είχε απολογισμό 15 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα.
Οδήγησε την «Αθάνατη» σε μαθηματική άνοδο 5 παιχνίδια πριν το φινάλε και μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος 4 παιχνίδια επίσης πριν το τέλος.
Ευχόμαστε στον coach ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα!