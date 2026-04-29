Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

Ο Μούντρικ, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 88 εκατομμυρίων λιρών από τη Σαχτάρ το 2023, έχει να αγωνιστεί από τις 28 Νοεμβρίου 2024.

Σε μια απόφαση-σοκ για το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) επέβαλε την ανώτατη ποινή της τετραετούς απαγόρευσης συμμετοχής στον εξτρέμ της Τσέλσι, Μιχάιλο Μούντρικ, για παραβίαση των κανονισμών αντι-ντόπινγκ.

Ο 25χρονος Ουκρανός άσος κατηγορείται για χρήση της ουσίας που έγινε ευρύτερα γνωστή από την υπόθεση της Μαρία Σαράποβα, η οποία περιγράφεται ως το «φάρμακο των Σοβιετικών σούπερ-στρατιωτών».o

Ο Μούντρικ, ο οποίος αποκτήθηκε έναντι 88 εκατομμυρίων λιρών από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2023, έχει να αγωνιστεί από τις 28 Νοεμβρίου 2024, όταν και σκόραρε στη νίκη επί της Χάιντενχαϊμ για το Conference League, λίγο πριν τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Ο ποδοσφαιριστής, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και έχει ήδη ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για την ανατροπή της απόφασης. Εκπρόσωπος του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) επιβεβαίωσε την κίνηση του παίκτη: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ασκεί έφεση κατά της επιβληθείσας περιόδου αποκλεισμού τεσσάρων ετών.»

Η έφεση κατατέθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, ωστόσο η ημερομηνία της ακρόασης δεν έχει οριστεί ακόμα.

Παρά τον αποκλεισμό, ο Μούντρικ συνεχίζει να προπονείται ατομικά, ελπίζοντας σε δικαίωση. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι νοικιάζει το γήπεδο της ερασιτεχνικής ομάδας Άξμπριτζ για να διατηρείται σε αγωνιστική κατάσταση.

Η Τσέλσι και οι εκπρόσωποι του παίκτη τηρούν επί του παρόντος στάση αναμονής, με την υπόθεση να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ντόπινγκ στην ιστορία της Premier League.

