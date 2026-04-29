Οι ομάδες που κατέκτησαν το Κύπελλο Coca – Cola Μικρών Κατηγοριών

Ο φετινός τελικός Κυπέλλου Coca - Cola Γ' Κατηγορίας & Επίλεκτης Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων του ΠΟ Ορμήδειας και του Ερμή Αραδίππου, θα είναι ο 16ος στην ιστορία του θεσμού.

Ο πρώτος τελικός έγινε το 2009 στο Δασάκι Άχνας μεταξύ της Ελπίδας Ξυλοφάγου και του Διγενή Ορόκλινης και μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, επικράτησε με 2-1 στη διαδικασία της παράτασης η Ελπίδα Ξυλοφάγου.

Η φωτογραφία προέρχεται από τον μεταξύ τους αγώνα που έγινε στις 29 Μαρτίου 2009.

Τόσο ο ΠΟ Ορμήδειας όσο και ο Ερμής Αραδίππου προκρίθηκαν για πρώτη φορά στον τελικό και φιλοδοξούν να φθάσουν στην πρώτη κατάκτηση.