Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

Όσο η ΑΕΛ χάνει τόσο η μουρμούρα θα γίνεται εντονότερη στις τάξεις των οπαδών της. Και επειδή καμία ομάδα δεν έχει συμβόλαιο με τις νίκες, η διοίκηση θα πρέπει να αναφερθεί δημοσίως στις αποφάσεις που έχουν παρθεί για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, παρ' όλο που υπάρχει ακόμα αγωνιστική δράση.

Αρχικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του προπονητή. Ό,τι βγαίνει προς τα έξω από όταν η ΑΕΛ αποκλείστηκε στο κύπελλο είναι βάσει πληροφοριών. Θυμίζουμε πως υπήρχε σχετικός όρος στο συμβόλαιο του Μαρτίνς, ο οποίος έκανε λόγο για αυτόματη ανανέωση σε περίπτωση εισόδου στην εξάδα ή κατάκτησης του κυπέλλου. Το αν θα παραμείνει τελικά ο Πορτογάλος αποτελεί το Νο1 πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος.

Ο ίδιος δεν απάντησε όταν του τέθηκε το ερώτημα μετά την Ανόρθωση. Εάν η απόφαση της διοίκησης Κωνσταντίνου είναι όπως παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Πορτογάλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί. Να δείξει με αυτόν τον τρόπο πως έχει ήδη ξεκινήσει η δουλειά για την επόμενη σεζόν.

Όσον αφορά τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, η λογική λέει πως θα γίνουν αρκετές αλλαγές και φέτος καθώς πολλοί παίκτες κινούνται στη μετριότητα από την αρχή της σεζόν. Αυτό ωστόσο είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει άμεσα αφού το πρωτάθλημα έχει ακόμη λίγο δρόμο να διανύσει.