LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-0

Η μπάλα στη σέντρα!

Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί στις 18:00 τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, στον μεταξύ τους επαναληπτικό, της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου.

Οι γαλαζοκίτρινοι ευελπιστούν σε τεράστια ανατροπή μετά το 2-4 του πρώτου αγώνα, ενώ οι κυανόλευκοι έχουν αποκλειστικά στραμένη την προσοχή τους στον τελικό.

60' - Καλή φάση για τον ΑΠΟΕΛ. Συρτό σουτ του Μαντσίνι, απέκρουσε σταθερά ο Κουν.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος. 

45'+5 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45'+5 - Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τομάς, απέκρουσε ο Κουν με διπλή προσπάθεια.

45'+2 - Καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα, η μπάλα στρώθηκε στον Μαλεκκίδη όμως το σουτ κατέληξε ψηλά έξω.

40' - Σουτ του Ντράζις, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εύκολα στον Κουν. 

21' - Τεράστια φάση στο ντέρμπι. Ο Ντάλσιο εντελώς μόνος στην άμυνα του Απόλλωνα, έπιασε τη κεφαλιά όμως ο Κουν κατέγραψε απίθανη απόκρουση. 

5' - Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ. Μετά από σέντρα, ο Κβίντα πρόλαβε τον Ντράζιτς πριν πλασάρει εύστοχα. 

1' - Σέντρα στο ΓΣΠ!

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφης, Σταφυλίδης (10' Μιρ), Ρόσα, Ντάλσιο, Τόμας, Μαντσίνι, Ντράζιτς, Ολαγίνγκα. 

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Ροντρίγκες, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Εσκρίτσε, Γκασπάρ, Ασουνσάο, Τόμας, Μάρκες.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46΄ Ολαγίνγκα / 64' Ασουνσάο

Διαιτητής: Livio Marinelli

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

