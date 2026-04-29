LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-0
Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί στις 18:00 τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ, στον μεταξύ τους επαναληπτικό, της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου.
Οι γαλαζοκίτρινοι ευελπιστούν σε τεράστια ανατροπή μετά το 2-4 του πρώτου αγώνα, ενώ οι κυανόλευκοι έχουν αποκλειστικά στραμένη την προσοχή τους στον τελικό.
60' - Καλή φάση για τον ΑΠΟΕΛ. Συρτό σουτ του Μαντσίνι, απέκρουσε σταθερά ο Κουν.
46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.
45'+5 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.
45'+5 - Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Τομάς, απέκρουσε ο Κουν με διπλή προσπάθεια.
45'+2 - Καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα, η μπάλα στρώθηκε στον Μαλεκκίδη όμως το σουτ κατέληξε ψηλά έξω.
40' - Σουτ του Ντράζις, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εύκολα στον Κουν.
21' - Τεράστια φάση στο ντέρμπι. Ο Ντάλσιο εντελώς μόνος στην άμυνα του Απόλλωνα, έπιασε τη κεφαλιά όμως ο Κουν κατέγραψε απίθανη απόκρουση.
5' - Καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ. Μετά από σέντρα, ο Κβίντα πρόλαβε τον Ντράζιτς πριν πλασάρει εύστοχα.
1' - Σέντρα στο ΓΣΠ!
ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Νανού, Αντωνίου, Λαΐφης, Σταφυλίδης (10' Μιρ), Ρόσα, Ντάλσιο, Τόμας, Μαντσίνι, Ντράζιτς, Ολαγίνγκα.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Ροντρίγκες, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Εσκρίτσε, Γκασπάρ, Ασουνσάο, Τόμας, Μάρκες.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46΄ Ολαγίνγκα / 64' Ασουνσάο
Διαιτητής: Livio Marinelli
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Aleandro Di Paolo
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης