Πάνε σε πέμπτο παιχνίδι ΑΕΛ και Κεραυνός

Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν στον τέταρτο τελικό και ισοφάρισαν 2-2 τη σειρά

Σε πέμπτο παιχνίδι θα κριθεί η πρόκριση στην τελική φάση της ECOMMBX Basket League, ανάμεσα σε TRIA ΕΚΑ ΑΕΛ και Κεραυνό, καθώς στον σημερινό (29/04), τέταρτο αγώνα της σειράς των ημιτελικών, οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 87-82 και ισοφάρισαν σε 2-2.

Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί στην επόμενη αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας».

O Tατέ της TRIA EKA AEΛ με τρίποντο πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα (3-0) για να ακολουθήσει τρίποντο του Burns και δίποντο του Huntley-Hatfield (3-5) για τον Κεραυνό. Από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ακολούθησε εναλλαγή στο σκορ, με το λέι απ του Faye λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συμπλήρωση του ένατου λεπτού να φέρνει το 23-21.

Mε την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι απέκτησαν διαφορά πέντε πόντων μετά το τρίποντο του Μάρκου (26-21), με τους φιλοξενούμενους στα μισά της περιόδου να ισοφαρίζουν μετά το τρίποντο του Wright (31-31). Iσοπαλία υπήρχε και μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (40-40) μετά τις βολές του Φ. Τίγκα, για να ακολουθήσει δίποντο του Tate (42-40).

Στο 23' τρίποντο του Watts έφερε την ομάδα της Λεμεσού μπροστά με 47-44, με το συγκρότημα του Στροβόλου στη συνέχεια να φτιάχνει σερί έξι πόντων και στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου ο Μιχαήλ με λέι απ έδωσε προβάδισμα τριών πόντων (47-50). Στο 29' με το δίποντο του Watts υπήρχε διαφορά ενός καλαθιού (59-61), για να κλείσει τρίποντο του Φ. Τίγκα για το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου (59-64).

Στο 31' ο Κεραυνός διεύρυνε κατά δύο πόντους το προβάδισμά του (59-66) μετά από δυο βολές του Τίγκα, ενώ στο 34' τρίποντο του ιδίου έφερε τη διαφορά στους οκτώ (65-73). Ακολούθησε σερί εννέα πόντων για τους γαλαζοκίτρινους που στο 36' μπήκαν μπροστά μετά τη βολή του Clark (74-73). Aπό εκείνο το σημείο ο αγώνας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο σασπένς. Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, ο λέι απ του Flowers έδωσαν αέρα πέντε πόντων (83-78) στην TRIA EKA ΑΕΛ. Βολή του Huntley-Hatfield και τρίποντο του Burns έφεραν την μείωσε σε 83-82. Στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού τέσσερις βολές του Flowers διαμόρφωσαν το τελικό 87-82.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 42-40, 59-64, 87-82

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Clark 17, Μάρκου 8 (2), Tate 18 (2), Faye 8, Flowers 23 (1), Aρμακόλας 3 (1), Μονιάτης, Γεωργίου 5, Watts 5 (1)

Kεραυνός (Βασίλης Κούνας)

Huntley-Hatfield 6, Βurns 20 (3), Μιχαήλ 10, Wright 3 (1), Crockett 10 (2), Πασιαλής 6, Στυλιανού 3 (1), Κουμής, Φ. Τίγκας 22 (4), Σ. Τίγκα, Παυλίδης 2

