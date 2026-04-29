Στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή ο Ματσάρι!

Συνεπής στο προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Ηρακλή εμφανίστηκε ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προχωρήσει τις συζητήσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ο 64χρονος προπονητής, με μακρά και επιτυχημένη πορεία στη Serie A και θητείες σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Νάπολι και η Ίντερ, αναμένεται να έχει κρίσιμη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Η παρουσία του Ματσάρι στην πόλη αποτελεί ένδειξη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να καλούνται πλέον να γεφυρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθούν τόσο το οικονομικό σκέλος όσο και το αγωνιστικό πλάνο της επόμενης ημέρας.

Παρά το θετικό κλίμα, η οριστική συμφωνία δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένη. Οι επαφές που θα πραγματοποιηθούν αναμένεται να κρίνουν αν ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός θα αναλάβει τελικά τα ηνία του «Γηραιού»…

