Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

Ο Άνχελ Ντι Μαρία συνεχίζει να σπάει ρεκόρ.

Ο 38χρονος Αργεντινός-γεννημέος 14/2/1988-, σκόραρε από το σημείο του πέναλτι-σημειώνοντας το δεύτερο γκολ-στη νίκη (3-1) της Ροσάριο Σεντράλ (Αργεντινή) εναντίον της Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ (Βενεζουέλα) στο Copa Libertadores και έγινε ο γηραιότερος σκόρερ για ομάδα της Αργεντινής στην ιστορία της διοργάνωσης.

Έγινε επίσης, ένας από τους παίκτες που έχουν σκοράρει στις περισσότερες διαφορετικές διοργανώσεις, τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο , δεύτερος μόνο πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο με περισσότερες από 26.

Ο Ντι Μαρία έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές χώρες και εννέα διαφορετικές διοργανώσεις.

Ο Αργεντινός έχει σκοράρει στην Αργεντινή (πρωτάθλημα), την Πορτογαλία (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Λιγκ Καπ και Σούπερ Καπ), τη Γαλλία (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ), την Ιταλία (πρωτάθλημα), την Αγγλία (πρωτάθλημα και Κύπελλο), την Ισπανία (πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ), το Champions League, το Κύπελλο UEFA, το Europa League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, τα προκριματικά της CONMEBOL, το Copa America, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα, το Copa Libertadores.

AΠΕ - ΜΠΕ