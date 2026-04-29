Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

Φανερά ικανοποιημένος με την πρόκριση ο Ερνάν Λοσάδα.

Ο προπονητής του Απόλλωνα παραχώρησε δηλώσεις μετά το 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ και την παρουσία της ομάδας του στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου.

Αναλυτικά: «Απίστευτα χαρούμενος που φτάσαμε στον τελικό. Ήταν ένας από τους στόχους μας όταν ανέλαβα. Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας. Έτσι είμαστε ένα παιχνίδι μακριά από το τρόπαιο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, έχουμε τεράστιο σεβασμό στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν φυσιολογικό το παιχνίδι, όταν έρχεσαι με δύο γκολ διαφορά στόχος ήταν να κρατήσουμε το μηδέν και να σκοράρουμε. Δεν ήταν στόχος να μην σκοράρουμε, όμως κρατήσαμε το μηδέν. Αύριο έχουμε ρεπό και μέσα σε δύο μέρες θα προετοιμαστούμε για την Πάφο. Θα παλέψουμε κι εκεί για όσο πιο ψηλά. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τον κόσμο μας».