Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

Με ασπίδα το 4-2 στον πρώτο αγώνα ο Απόλλωνας έμεινε στο 0-0 στο ΓΣΠ και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Coca – Cola για τη σεζόν 2025-26.

Η ομάδα της Λεμεσού θα επιστρέψει σε τελικό μετά από οκτώ χρόνια, καθώς η τελευταία παρουσία ήταν τη σεζόν 2017-18, οπόταν και είχε καταγράψει τρίτη σερί παρουσία σε τελικό, χάνοντας τότε από την ΑΕΚ με 2-1.

Γενικότερα η νέα παρουσία του σε τελικό θα είναι η 18η γενικότερα στην ιστορία του και θα διεκδικήσει τη συμπλήρωση διψήφιου αριθμού τροπαίων.

Οι γαλάζιοι είχαν κατακτήσει για τελευταία φορά το τρόπαιο στον συγκεκριμένο θεσμό το 2017, νικώντας στον τελικό με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά όλοι οι τελικοί του Απόλλωνα

1. 1964-65 Ομόνοια-Απόλλων 5-1

2. 1965-66 Απόλλων-Νέα Σαλαμίνα 4-2

3. 1966-67 Απόλλων-Αλκή 1-0

4. 1981-82 Ομόνοια-Απόλλων 2-2, 4-1

5. 1985-86 Απόλλων-ΑΠΟΕΛ 2-0

6. 1986-87 ΑΕΛ-Απόλλων 1-0

7. 1991-92 Απόλλων-Ομόνοια 1-0

8. 1992-93 ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 4-1

9. 1994-95 ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 4-2

10. 1997-98 Ανόρθωση-Απόλλων 3-1

11. 2000-01 Απόλλων-Νέα Σαλαμίνα 1-0

12. 2009-10 Απόλλων-ΑΠΟΕΛ 2-1

13. 2010-11 Ομόνοια-Απόλλων 1-1 (4-3πέν)

14. 2012-13 Απόλλων-ΑΕΛ 0-0 (2-1 παρ.)

15. 2015-16 Απόλλων-Ομόνοια 2-1

16. 2016-17 Απόλλων-ΑΠΟΕΛ 1-0

17. 2017-18 ΑΕΚ-Απόλλων 2-1