Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

Απογοητευμένος ο Πάμπλο Γκαρσία.

Μετά το τέλος του επαναληπτικού με τον Απόλλωνα (0-0), ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας του αλλά και στον αποκλεισμό.

Αναλυτικά: «Ευχαριστώ τον κόσμο, τους παίκτες που κάνανε καλό παιχνίδι. Τα δώσανε όλα. Ο κόσμος μας βοήθησε. Πονάει ο αποκλεισμός. Πιέσαμε από την αρχή, ήμασταν κοντά στο γκολ. Τραυματίστηκε ο Σταφυλίδης. Είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε με τον Ντάλσιο, ίσως ήταν το κλειδί. Μετά κουραστήκαμε, μιλήσαμε τον Ντάλσιο και μας είπε πως αντέχω λίγο ακόμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα δεν είναι για πολλά λόγια, μόνο για ευχαριστώ».