Τελικός Μικρών Κατηγοριών: Μήνυμα από τους αρχηγούς: «Κερδισμένο να είναι το ποδόσφαιρο»

Τελικός Μικρών Κατηγοριών: Μήνυμα από τους αρχηγούς: «Κερδισμένο να είναι το ποδόσφαιρο»

Οι αρχηγοί των ομάδων φιλοδοξούν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου όμως την ίδια ώρα στέλνουν δυνατό μήνυμα για γιορτινή ατμόσφαιρα με νικητή το ποδόσφαιρο μας.

Ο Νικόλας Μανώλη τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα κλείσει τα 40 του χρόνια και ελπίζει ότι στη σημαδιακή χρονιά που ολοκληρώνει την καριέρα του, θα πανηγυρίσει τίτλο μαζί με την ομάδα της κοινότητας του.

«Αυτός ο τελικός θα κριθεί στη δύναμη και στην ομάδα που θα το κυνηγήσει και θα δείξει ότι με το πάθος της το θέλει περισσότερο. Ξέρουμε καλά τον Ερμή, είναι από τις κορυφαίες ομάδες τις Κατηγορίας και πανάξια εξασφάλισε εισιτήριο ανόδου και τον συγχαίρουμε», τονίζει καταρχήν ο αρχηγός του ΠΟ Ορμήδειας και προσθέτει:

«Είναι μια μεγάλη γιορτή και πάνω απ’ όλα πρέπει να την απολαύσουμε μέσα στα σωστά πλαίσια και ο καλύτερος ας κερδίσει. Κερδισμένο πάλω από όλα πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο μας».

Ο αρχηγός του Ερμή Ανδρέας Νικολάου στην τέταρτη του χρονιά στην ομάδα της Αραδίππου, φιλοδοξεί να πανηγυρίσει ένα τίτλο και επισημαίνει:

«Ήταν από την αρχή δύσκολη η χρονιά και δίκαια πανηγυρίσαμε την άνοδο μας στη Β’ Κατηγορία. Κλείνουμε την ποδοσφαιρική χρονιά με συμμετοχή στον τελικό και πιστεύω ότι μπορούμε να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του. Είναι ένας αγώνας, ένα τελικός των ίσων πιθανοτήτων και η ομάδα που θα δείξει ότι το θέλει περισσότερο θα το κατακτήσει».

Ο Νικολάου, που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στον ΠΟ Ορμήδειας, στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει της γιορτής:

«Περιμένουμε πανηγυρική ατμόσφαιρα με πολλούς θεατές και από τις δύο ομάδες. Η δική μας συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια που να βοηθήσει στο να γίνει μια μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο μας. Καλή επιτυχία σε όλους».

 

