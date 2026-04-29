Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

Στους εφτά ουρανούς ο Απόλλωνας!

Η οικογένεια των κυανόλευκων ξέσπασε σε ξέφρενα πανηγύρια στο ΓΣΠ, μετά το 0-0 με τον ΑΠΟΕΛ, αποτέλεσμα που ήταν… αρκετό για να τους οδηγήσει στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Το 4-2 του πρώτου αγώνα, έδωσε -όπως φάνηκε- σημαντικό μαξιλαράκι στον Απόλλωνα και στην πρωτεύουσα έκανε την απαραίτητη διαχείριση.

Πιο κάτω όλα όσα έγιναν μετά το τελευταίο σφύριγμα στο βόρειο πέταλο.














