Το οδοιπορικό του Απόλλωνα για τον τελικό

Δεν ήταν τόσο... εύκολη η διαδρομή των Λεμεσιανών

Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί -βάση του αποτελέσματος από το πρώτο παιχνίδι- ο Απόλλωνας και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό κυπέλλου, όπου τον περιμένει η Πάφος.

Μετά του 2-4 του πρώτου αγώνα, η ομάδα της Λεμεσού δεν άφησε… ιδιαίτερα περιθώρια ελπίδας στον ΑΠΟΕΛ, κι έτσι στο ΓΣΠ τέλειωσε τη δουλειά. Πως όμως έφτασε μέχρι εδώ ο Απόλλωνας;

Το πρώτο του ραντεβού στον δεύτερο εγχώριο θεσμό, ήταν με την ΜΕΑΠ, την οποία… συνέτριψε 5-1, σε νοκ άουτ παιχνίδι. Για τον β’ γύρο, τα πράγματα έγιναν πιο ζόρικα, καθώς και πάλι σε μονό παιχνίδι, κλήθηκε να αναμετρηθεί με την Ανόρθωση. Ο Λοσάδα έκανε λοιπόν το ντεμπούτο του στον θεσμό του κυπέλλου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», από όπου η ομάδα του έφυγε με το 2-0 και την πρόκριση.

Στα προημιτελικά, θα έλεγε κανείς πως… χαμογέλασε η τύχη στους κυανόλευκους, αφού σε νοκ άουτ ματς, κληρώθηκαν με την Ομόνοια Αραδίππου. Μόνο τυχερός δεν ήταν ο Απόλλωνας, καθώς χρειάστηκε η ημίωρη παράταση για να σφραγίσει την πρόκριση. Θυμίζουμε πως το εν λόγω παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού από το 2-0, η ομάδα της Αραδίππου επέστρεψε και έκανε το 2-2. Στο 104’, ο Μπράντον Τόμας διαμόρφωσε το 3-2.

Τέλος, στα ημιτελικά το σύνολο του Λοσάδα βρήκε στον δρόμο του τον ΑΠΟΕΛ, όπου τον αντιμετώπισε δύο φορές. Στο πρώτο ματς ο Απόλλωνας επικράτησε 4-2, ενώ στη ρεβάνς έμεινε στο 0-0.

