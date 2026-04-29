Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

Τις δύο προηγούμενες σεζόν, Απόλλων και Πάφος FC συναντήθηκαν στα ημιτελικά, με την ομάδα της Πάφου να μετράει ισάριθμες προκρίσεις.

Φέτος το... ραντεβού τους θα είναι στον τελικό και αυτό το ζευγάρι θα συναντηθεί για πρώτη φορά. Η Πάφος FC θα βρεθεί στον τελικό για τρίτη σερί σεζόν έχοντας παίξει με Ομόνοια (νίκη με 3-0) και ΑΕΚ (ήττα στα πέναλτι).

Ένας τελικός που το πιθανότερο είναι πως θα γίνει την Πέμπτη, 28 Μαΐου. Ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κάτι η ΚΟΠ, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί και την 29η Μαΐου. Το μοναδικό δεδομένο είναι πως, σύμφωνα με την προκήρυξη, το μεγάλο αυτό ραντεβού θα γίνει στο ΓΣΠ.