Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

Δεν... στεριώνει τεχνικό επιτελείο στον Ολυμπιακό μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή στις 22 Μαρτίου.

Οι μαυροπράσινοι ανακοίνωσαν πως καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, θα έχει ο Μάριος Χριστοφή με βοηθό τον Μάριο Χριστοδούλου.

Αρχικά είχε επιλεχθεί ο Κυριάκος Πολυκάρπου που κοούτσαρε στην ήττα με τον Ακρίτα, έχοντας βοηθό του, τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια ο πρώην άσος του ΑΠΟΕΛ επιλέχθηκε μαζί με τον Έλντερ Κάστρο στο Δασάκι (ήττα 2-1), να κοουτσάρουν τον Ολυμπιακό. Όμως όπως αποδείχθηκε, ήταν σύντομη η παραμονή τους.

Οι προπονητές τερματοφυλάκων και οι γυμναστές παραμένουν οι Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου, Jovan Savic, Στέλιος Ιωάννου και Πάρης Βενιζέλου.

Πάντως, για την όλη κατάσταση στο τελευταίο διάστημα, αντίδρασαν με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι.