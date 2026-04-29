Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι αγώνες της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.

Οι αγώνες θα είναι μονοί και το πρόγραμμα καθορίστηκε ως ακολούθως:

Σάββατο 02.05.2026 / 16:00

Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου

Στάδιο Απόλλων Λυμπιών

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων

Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας

Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά

Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου

Κυριακή 03.05.2026 / 16:00

Στάδιο Απόλλων Λυμπιών

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών

Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας

Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC

Γήπεδο Αετού Λεμεσός

Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου

Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου

Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά

Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα

Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών