Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι αγώνες της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.
Οι αγώνες θα είναι μονοί και το πρόγραμμα καθορίστηκε ως ακολούθως:
Σάββατο 02.05.2026 / 16:00
Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών
ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου
Στάδιο Απόλλων Λυμπιών
Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων
Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών
Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη
Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς
Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας
Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά
Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025
Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα
ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου
Κυριακή 03.05.2026 / 16:00
Στάδιο Απόλλων Λυμπιών
ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα
Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη
Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών
Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου
ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς
Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας
Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC
Γήπεδο Αετού Λεμεσός
Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου
Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών
ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας
Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς
ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου
Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά
Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα
Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών
Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών