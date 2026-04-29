ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν οι αγώνες της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ περιόδου 2025 – 2026.

Οι αγώνες θα είναι μονοί και το πρόγραμμα καθορίστηκε ως ακολούθως:

Σάββατο 02.05.2026 / 16:00

Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών

ΚΝ ΘΟΪ Καλού Χωριού Λεμεσού – ΑΠΕΠ Πελενδρίου

Στάδιο Απόλλων Λυμπιών

Ομόνοια Παλαιομετόχου – ΕΝ Αγ. Αναργύρων

Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών

Τριπτόλεμος Ευρύχου – Ελπίδα Αστρομερίτη

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς

Μαντριά FC – Ελπίδα Αφάνειας

Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά

Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Νέων Παρεκκλησιάς FC 2025

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα

ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς – ΚΝ Αγίου Αμβροσίου

Κυριακή 03.05.2026 / 16:00

Στάδιο Απόλλων Λυμπιών

ΠΟ Άδωνις Ιδαλίου – Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κοινοτικό Στάδιο Κοτσιάτη

Κούριον Επισκοπής – ΑΤΕ / ΠΕΚ Εργατών

Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου

ΑΠΟΠ Παλαικύθρου – ΑΤΕ / ΠΕΚ Παρεκκλησιάς

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας

Π&Σ Ζακακίου – Μαζωτός FC

Γήπεδο Αετού Λεμεσός

Α.Σ. Δίας Στροβόλου – Α.Σ. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Πάφου

Στάδιο «Δεν Ξεχνώ – Επιστροφή» Δήμου Πολεμιδιών

ΑΕΜ Μουτταγιάκας – Μιλτιάδης Τάλας

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς

ΚΝ Πραστειού – Πρόοδος Καϊμακλίου

Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά

Απόλλων Γερίου – Διγενής Ακρίτας Ύψωνα

Στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών

Ελπίδα Ξυλοφάγου – Δυναμό Περβολιών

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

