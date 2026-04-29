Οριστικά νοκ άουτ από τη ρεβάνς με την Μπάγερν ο Χακίμι

Oι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά «βλάβη» στους οπίσθιους μηριαίους.

Ο Ασράφ Χακίμι, που τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου, θα μείνει εκτός δράσης «...για τις επόμενες εβδομάδες» και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της τετράδας του UEFA Champions League απέναντι στους Βαυαρούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/4) η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Μαροκινός δεξιός μπακ τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης (28/4) στο «Παρκ ντε Πρενς», ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.

«Ο Ασράφ Χακίμι θα παραμείνει υπό αγωγή τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο σύλλογος σε ιατρικό ανακοινωθέν. Ερωτηθείς μετά το παιχνίδι, ο προπονητής της Παρί, Λουίς Ενρίκε, δεν θέλησε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. «Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του», είχε πει, ενώ ο αρχηγός Μαρκίνιος είχε κάνει λόγο αρχικά για απλές «κράμπες».

Ωστόσο, οι εξετάσεις που έγιναν την Τετάρτη (29/4) επιβεβαίωσαν τελικά «βλάβη» στους οπίσθιους μηριαίους.

Στη ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (6/5) στο Μόναχο, ο Χακίμι -που είχε ήδη χάσει αρκετές εβδομάδες το περασμένο φθινόπωρο λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο- αναμένεται να αντικατασταθεί από τον μέσο Βαρέν Ζαΐρ-Εμερί, με τον Φαμπιάν Ρουίθ πιθανότατα να καλύπτει τη θέση του στη μεσαία γραμμή.

Επιπλέον, ο τερματοφύλακας της Παρί, Λουκά Σεβαλιέ, που αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωματικός πίσω από τον Ματβέι Σαφόνοφ, υπέστη επίσης μυϊκή βλάβη στον δεξιό μηρό και «...θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες», όπως διευκρίνισε η Παρί.

