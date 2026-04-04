Β' Κατηγορία: Ξεκαθαρίσματα ανόδου

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, εντείνεται η αγωνία για τις ομάδες που θα ακολουθήσουν τη Νέα Σαλαμίνα στην Α’ Κατηγορία. Η 12η αγωνιστική ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, νοουμένου ότι περιλαμβάνει την αναμέτρηση ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια 29Μ, με τους φιλοξενούμενους με νίκη να κλειδώνουν την άνοδο.

Το αποτέλεσμα από το παιχνίδι αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η Καρμιώτισσα που παίζει εκτός με τον ΑΣΙΛ, ενώ την ίδια ώρα (16:30) θα γίνει και ο αγώνας ΜΕΑΠ–Δόξα. Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει στις 15:00 με την πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα να υποδέχεται την Αγία Νάπα.

Η βαθμολογία του α' ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 70, Ομόνοια 29Μ 48, Καρμιώτισσα 46, ΠΑΕΕΚ 44, Δόξα 39, Αγία Νάπα 35, ΜΕΑΠ 28, ΑΣΙΛ 28.

Σήμερα (16:30) θα γίνουν επίσης τα τέσσερα παιχνίδια του β’ ομίλου: ΑΠΕΑ–Σπάρτακος, ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος–Χαλκάνορας, Διγενής Μ.–Ηρακλής Γερ. και ΑΕΖ–Εθνικός Λατσιών.

Η βαθμολογία του β' ομίλου: Χαλκάνορας 38, Ηρακλής Γερ. 36, Σπάρτακος 36, Διγενής Μ. 35, ΑΠΕΑ 30, Εθνικός Λατσιών 27, ΑΕΖ 19, ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος 8.