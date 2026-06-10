«Έδεσε» Χαραλάμπους και Ιωάννου η Ένωση

Ο επιθετικός Μιχάλης Χαραλάμπους και ο αμυντικός Σιων Ιωάννου συνεχίζουν με την Ένωση και στην Β’ κατηγορία. Και οι δύο ήταν βασικοί στην τραγική σεζόν που προηγήθηκε των βυσσινί. Η επιτροπή ποδοσφαίρου συμφώνησε με τους δύο Κύπριους ποδοσφαιριστές και έτσι θα παραμείνουν στην ομάδα.

Και οι νεαροί

Οι νεαροί που ήταν και στο περσινό ρόστερ επίσης θα παραμείνουν. Πρόκειται για τους Σίμο Σολωμού, Δημήτρη Σολωμού, Χρίστο Κύζα και τους δύο ξένους: Τον Δανό μέσο Γιόνας Γκολσάτ και τον Μολδαβό τερματοφύλακα Ρόμαν Λαζάρ. Και οι πέντε προαναφερθέντες είχαν ευκαιρίες και πήραν αγωνιστικά λεπτά στην πρώτη κατηγορία την χρονιά που ολοκληρώθηκε.