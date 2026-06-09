Τέλος από την ΕΝΠ ο Οκέκε

Παρελθόν από την Ένωση και ο Εμμάνουελ Οκέκε που αποτέλεσε μία από τις πολλές αποτυχημένες μεταγραφές της περσινής περιόδου. Ο Νιγηριανός αμυντικός που είχε συμβόλαιο και για την νέα χρονιά το έλυσε κοινή συναινέσει και αποτελεί παρελθόν.

Ο Οκέκε μπορεί να μέτρησε αρκετές συμμετοχές με την φανέλα της Ένωσης αλλά η προσφορά του δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Εκτός αυτού κατά καιρούς βρέθηκε και στο στόχαστρο των οπαδών της Ένωσης και για τις τραγικές του εμφανίσεις αλλά και θια την συμπεριφορά του.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι Αντεμπάγιο και Κούρεζ που και αυτοί έχουν συμβόλαιο και για την νέα χρονιά. Η νέα επιτροπή ποδοσφαίρου εδώ και αρκετό καιρό είναι σε επαφές μαζί τους και προσπαθεί να βρει λύση για να λυθούν και αυτών τα συμβόλαιά τους.