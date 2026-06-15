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Παίκτης της Πάφου και επίσημα ο Μαμαντόφ - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Παίκτης της Πάφου και επίσημα ο Μαμαντόφ - Η διάρκεια της συμφωνίας

Πρόκειται για 20χρονο ακραίο επιθετικό

Παίκτης της Πάφου είναι και επίσημα ο Μουράντ Μαμαντόφ.

Πρόκειται για 20χρονο ακραίο επιθετικό ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Νέφτσι. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Αζέρου ποδοσφαιριστή Murad Mammadov, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Ο Murad Mammadov γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 2006 και αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας προερχόμενος από τη Neftçi PFK, έναν από τους ιστορικότερους και πιο επιτυχημένους συλλόγους του Αζερμπαϊτζάν.

Προϊόν των ακαδημιών της Neftçi, ο Murad ακολούθησε όλα τα στάδια ανάπτυξης του συλλόγου μέχρι την καθιέρωσή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και πλέον θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική U21 του Αζερμπαϊτζάν, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του αγωνιστική εξέλιξη.

Καλωσορίζουμε τον Murad στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας.

Καλωσόρισες στην ΠΑΦΟΣ FC, Murad».

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