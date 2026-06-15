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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι & Βέλγιο-Αίγυπτος

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι & Βέλγιο-Αίγυπτος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει απόψε η αγωνιστική δράση του  Μουντιάλ με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, δίνοντας επιπλέον ενδιαφέρον στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:00  η Ισπανία αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα για τον όγδοο όμιλο του Μουντιάλ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.11 στη νίκη των Ιβήρων, 9.25 στην ισοπαλία και 25.00 στη νίκη της ομάδας του Γουίλι Σεμέδο. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης των Ιβήρων, over 2,5 γκολ και 1+ σουτ εντός εστίας από τον Πέδρι προσφέρεται στα 2.44. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo με 2,5+ συνολικές κάρτες, over 9,5 κόρνερ και over 3,5 γκολ αποτιμάται στα 7.68.

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Η αυλαία του 7ου ομίλου του Μουντιάλ ανοίγει στις 22:00 στο Σιάτλ, όπου Βέλγιο και Αίγυπτος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο “Lumen Field” των 72.000 θέσεων. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.69 στη νίκη των Βέλγων, 4.17 στην ισοπαλία και 5.93 στην επικράτηση των Αιγυπτίων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο οι Τροσάρ, Τίλεμανς και Σαλάχ να καταγράψουν από ένα τουλάχιστον σουτ εντός εστίας προσφέρεται στα 4.78. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός over 3,5 συνολικών καρτών, over 9,5 κόρνερ και over 2,5 γκολ αποτιμάται στα 8.28

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