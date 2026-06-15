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Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα Μαδριλένος ο Κουκουρέγια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα Μαδριλένος ο Κουκουρέγια

Μαδριλένος με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Μαρκ Κουκουρέγια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια από την Τσέλσι, με τον Ισπανό αριστερό μπακ να φοράει και επίσημα τα λευκά της «Βασίλισσας».

Ο Ισπανός αριστερός μπακ ήταν προ των πυλών της Ρεάλ Μαδρίτης και τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι απομένουν απλώς τα τυπικά για να γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της «Βασίλισσας».Πλέον ο Κουκουρέγια είναι και με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «Βασίλισσα» να επισημοποιεί την απόκτηση του από την Τσέλσι.

Σαφώς ο Κουκουρέγια τη δεδομένη στιγμή δεν βρίσκεται στη Μαδρίτη, καθώς είναι μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, για το Μουντιάλ 2026, δίνοντας τη δική του μάχη στον άθλο της ομάδας για την κατάκτηση της κορυφής του πλανήτη.

sport-fm.gr 

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