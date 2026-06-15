Αλλαγές στους προπονητές των Εθνικών ομάδων

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τη νέα σύνθεση των προπονητών των Εθνικών μας ομάδων Ελπίδων Κ-21, Νέων Κ-19 και Παίδων Κ-17, Κ16 και Κ-15.

Την Εθνική Ελπίδων Κ-21 θα αναλάβει με τη λήξη του συμβολαίου του Κωνσταντίνου Μακρίδη ο Μάριος Νικολάου.

Το συμβόλαιο του Κωνσταντίνου Μακρίδη ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Νοέμβριο με τη λήξη της τρέχουσας διοργάνωσης Εθνικών Ομάδων Ελπίδων.

Ο Μάριος Νικολάου εργάστηκε στο παρελθόν στην ΑΕΛ και στον Ακρίτα Χλώρακας ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών προπονητής της ομάδας Νέων και βοηθός προπονητής στην Ομόνοια Λευκωσίας.

Την Εθνική ομάδων των Νέων Κ-19 αναλαμβάνει ο Χρίστος Χαραλάμπους, αντικαθιστώντας το Βαλεντίνο Κουλουντή.

Ο κ. Χαραλάμπους έχει εργαστεί στο παρελθόν στην ΑΕΛ, την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών και την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Την Εθνική Παίδων Κ-17 αναλαμβάνει ο Νίκος Νικολάου αντικαθιστώντας το Μιχάλη Μάρκου.

Ο κ. Νικολάου ήταν μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σεζόν προπονητής στη ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού ενώ στο παρελθόν εργάστηκε μεταξύ άλλων στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, στην Αναγέννηση Δερύνειας, στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και στην Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Ο Μιχάλης Μάρκου μετά την παρουσία του στην Εθνική Παίδων Κ-17, αναλαμβάνει την Εθνική Παίδων Κ-16 αντικαθιστώντας τον Άρσεν Μιχαΐλοβιτς.

Συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Παίδων Κ-15 ο Μιχάλης Ιωάννου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εύχεται καλή επιτυχία στους νέους Ομοσπονδιακούς προπονητές αλλά και σε αυτούς που συνεχίζουν.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους προπονητής που αποχωρούν και τους εύχεται καλή συνέχεια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.