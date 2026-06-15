Έκλεισε στη Μίλαν ο Ρούμπεν Αμορίμ

Η Μίλαν αλλάζει σελίδα και μπαίνει στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση των «ροσονέρι» και αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας.

Ο Αμορίμ δεν κατάφερε να πετύχει στην Αγγλία κουμαντάροντας το δύσκολο καράβι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά από την αποχώρηση του από τους «κόκκινους διαβόλους» βρισκόταν ελεύθερος στην αγορά.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε και η Μίλαν, η οποία ακολούθησε διαφορετικό δρόμο με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι και συμφώνησε με τον Πορτογάλο με διετές συμβόλαιο, στο οποίο βέβαια υπάρχει και οψιόν για επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2029.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξεκινάει αμέσως το χρήσιμο της δικής του Μίλαν, με στόχο η ομάδα να επιστρέψει και πάλι στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.