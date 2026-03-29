Πήρε το ντέρμπι με τριάρα η ΕΝΑΛ και στο +4

Ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ομοσπονδία ΕΠΕΛ - ΟΠΝ ΣΕΚ - ΠΟΕΠΑ έκανε η Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου που θριάμβευσε στο ντέρμπι απέναντι στο Mαζωτο FC με 3-0.

'Ενα αποτέλεσμα που την έφερε στο +4 από τον αντίπαλό της και πλέον κάνει απόλυτο κουμάντο για να κόψει πρώτη το νήμα. Εμφανώς ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς, πανηγύρισε μία σπουδαία επιτυχία που έφερε χαμόγελα σε όλους στο στρατόπεδο της ΕΝΑΛ.