Συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Γιαν Λέτσιακς

Ο Γιαν Λέτσιακς ανανέωσε την συνεργασία του με την Ορμήδεια.

Αναλυτικά:

Η οικογένεια της ΟΡΜΗΔΕΙΑ FC ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αμυντικό ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, τον Jan Lecjaks, για ακόμη μία χρονιά! Ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς μέσα και έξω από το γήπεδο.Συνεχίζουμε μαζί, με το ίδιο πάθος, την ίδια δίψα και ακόμη μεγαλύτερους στόχους