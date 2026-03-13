Μονόδρομος αλλά και πρόκληση για ΠΑΕΕΚ

Σέντρα στην 9η αγωνιστική

Σέντρα στην 9η αγωνιστική της β΄ φάσης και το μενού της Παρασκευής περιλαμβάνει δύο παιχνίδια στα οποία η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που «καίγεται» περισσότερο.

Η ΠΑΕΕΚ στις 19:00 υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα, σε ένα ματς-μονόδρομο αλλά και πρόκληση, μιας και καλείται να υποχρεώσει τους ερυθρόλευκους στην πρώτη τους ήττα. Δύο ώρες νωρίτερα (17:00), η Δόξα θα φιλοξενήσει τον ΑΣΙΛ που είναι αδιάφορος. Τα άλλα δύο ματς θα γίνουν το Σάββατο. Στις 15:30 θα παίξουν Αγία Νάπα-ΜΕΑΠ και στις 17:00 το ντέρμπι Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα.

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ: Νέα Σαλαμίνα 65, Ομόνοια 29Μ 43, Καρμιώτισσα 39, ΠΑΕΕΚ 39, Δόξα 35, Αγία Νάπα 34, ΑΣΙΛ 27, ΜΕΑΠ 25.

Στον β΄ όμιλο, και τα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο (15:30). Αναλυτικά: Ηρακλής Γερ.-Αχ./Ονήσιλος, Σπάρτακος-Εθνικός Λατσιών, Χαλκάνορας-ΑΕΖ, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-Διγενής Μόρφου.

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ: Διγενής Μόρφου 34, Χαλκάνορας 31, Σπάρτακος 30, Ηρακλής 29, ΑΠΕΑ Ακρ. 26, Εθνικός Λατσιών 20, ΑΕΖ 19, Αχ./Ονήσιλος 7.

