Οι νεοφερμένοι σε... αριθμούς

Μια αναμέτρηση πριν τη βουτιά στα βαθιά απομένει για την Ομόνοια, η προετοιμασία της οποίας ολοκληρώνεται αύριο (14/03) ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (15/03, 20:30). Στη συνέχεια, ακολουθούν δέκα ντέρμπι «φωτιά», από τα οποία η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να βγει σχεδόν… αλώβητη, ώστε να κόψει πρώτη το νήμα και να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έστειλε μήνυμα εδώ και αρκετό καιρό πως άπαντες στο ρόστερ είναι απαραίτητοι. Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει εκτός της μεγάλης προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς το πρόγραμμα είναι κοπιαστικό σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η τεχνική ηγεσία προχώρησε σε τέσσερις προσθήκες, δείγμα της αποφασιστικότητας που υπάρχει στο «Ηλίας Πούλλος» για τον τίτλο.

Η Ομόνοια δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στη τύχη και οι προσθήκες του Ιανουαρίου ήταν τέτοιες ώστε να είναι έτοιμες να «κουμπώσουν» στο πλάνο. Ο Μπάλκοβετς αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Αγκουζούλ, όμως μπορεί να βοηθήσει και στο άκρο της άμυνας. Ανακοινώθηκε στις 31/01, έκανε ντεμπούτο στις 8 Φεβρουαρίου και έκτοτε κατέγραψε έξι συμμετοχές σε Κύπρο και Ευρώπη (486 λεπτά). Από εκεί και πέρα, ο τραυματισμός του Κίτσου «ενεργοποίησε» την επιστροφή του Αντρέα Χρίστου. Ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό τερματίστηκε και το φιρμάνι έσκασε την ίδια μέρα με αυτό του Σλοβένου. Ο 20χρονος κατέγραψε επίσης έξι συμμετοχές, αλλά 186 λεπτά.

Ο Οντουμπάντζο πλησιάζει τους αριθμούς του Μπάλκοβετς ωστόσο οι μικροτραυματισμοί δεν τον αφήνουν να σταθεροποιηθεί. Ο 32χρονος κατέγραψε πέντε συμμετοχές και 312 λεπτά. Ο μεγάλος άτυχος της… παρέας είναι ο Μαγιαμπέλα. Ο 29χρονος ακραίος επιθετικός έφτασε στην Ομόνοια έτοιμος (λόγω των φουλ συμμετοχών με τον Άρη) και άπαντες πίστευαν πως θα δώσει πολλές βοήθειες στην Ομόνοια. Στο ντεμπούτο του όμως, ένα σκληρό μαρκάρισμα τον έβγαλε νοκ άουτ, με αποτέλεσμα να παραμένει ακόμη εκτός δράσης. Είναι δεδομένο πως όταν οι τελευταίοι δύο είναι στο 100%, θα δώσουν βοήθειες και ακόμη περισσότερο βάθος στο «τριφύλλι».

Να σημειωθεί πως από την 1η Φεβρουαρίου που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, η Ομόνοια έδωσε εννέα ματς σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.