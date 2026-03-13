Βαριά τιμωρία στον Κολοβό

Την τέταρτη αγωνιστική των playoffs της Super League 2, ο Πανιώνιος γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα (0-1) και η σεζόν τελείωσε και μαθηματικά, μιας και η ομάδα της Μεσσηνίας πανηγύρισε τον τίτλο στο νότιο όμιλο της Super League 2.

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή Βεργέτη, να βγάζει κάρτες για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Αρχικά έδωσε κίτρινη στον Κολοβό για αψιμαχία μετά από φάουλ που έκανε στον Στρούγγη.

Στη συνέχεια της φάσης όμως ο ρέφερι Βεργέτης τον απέβαλε για χτύπημα στον 28χρονο αμυντικό της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα ο Πανιώνιος να μείνει με παίκτη λιγότερο. Οπως έγινε πλέον γνωστό, ο Δημήτρης Κολοβός τιμωρήθηκε με βαριά ποινή για την αποβολή του.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος Έλληνας μεσοεπιθετικός τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών με βάση το άρθρο 10 παράγραφος 1 γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, αλλά και με χρηματικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Ετσι, θα χάσει τα δύο εναπομείναντα ματς του Ιστορικού για την τρέχουσα σεζόν, αλλά και το πρώτο παιχνίδι της επόμενης σεζόν.

