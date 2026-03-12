ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποχωρεί από την ΑΠΕΑ για την Εθνική Ρουάντας ο Στιβ Κωνσταντινίδης

Νέα πρόκληση για τον Αγγλοκύπριο τεχνικό.

Αποχωρεί από την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου ο Στιβ Κωνσταντινίδης. Και ο λόγος δεν έχει να κάνει με την πορεία της ομάδας αλλά γιατί θα πάει στην Εθνική Ρουάντας.

Η σχετική ανακοίνωση της Λεμεσιανής ομάδας, αναφέρει: «Η ΑΠΕΑ Akrotiri FC ανακοινώνει ότι συμφώνησε να επιτρέψει στον Προπονητή της ομάδας, Stephen Constantine, να αποχωρήσει από τη θέση του ώστε να αποδεχθεί πρόταση από την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Ρουάντα. Όλοι στην ΑΠΕΑ Akrotiri FC θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Stephen για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο. Από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε πλήρως τον σύλλογο, την κοινότητα και τους παθιασμένους φιλάθλους μας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα πέτυχε ορισμένες αξέχαστες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης μιας σπουδαίας εκτός έδρας νίκης με 2–1 απέναντι στην Karmiotissa, μιας κυριαρχικής νίκης με 3–0 επί της Ethnikos Latsion, καθώς και μιας εξαιρετικής εκτός έδρας εμφάνισης απέναντι στον APOEL Nicosia στο κύπελλο. Ευχαριστούμε τον Stephen για τη συνεργασία και τη συνεισφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Διαβαστε ακομη