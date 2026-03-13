Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πήραν το βραβείο για τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας!
Δημοσιευτηκε:
Το βραβείο της «κορυφαίας εμφάνισης της εβδομάδας» κατέληξε σε... ελληνικά χέρια.
Οι μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κόντρα σε Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, αναδείχτηκαν ως οι κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας σε Europa και Conference League.
Η UEFA έδωσε αυτό το άτυπο βραβείο μέσα από τα social media, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ.
Οι μεν πράσινοι με τη σπουδαία εμφάνιση και νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στην Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Οι δε κιτρινόμαυροι με τη νίκη... πρόκριση επί της Τσέλιε με σκορ 4-0 μέσα στη Σλοβενία, παίρνοντας από τώρα το εισιτήριο για τους «8» του Conference League.
First-leg victory vs Real Betis ✅— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2026
Panathinaikos are your Performance of the Week winners 🙌☘️#UELPOTW pic.twitter.com/Cj1fy6Bzck
AEK Athens' incredible performance against Celje is named the performance of the week 🏅#UECLPOTW pic.twitter.com/xh9TzD1AWq— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026
