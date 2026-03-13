ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι «Αετοί» αποδοκιμάστηκαν - Δεν είναι σίγουρος ο Γκλάσνερ

Οι Άγγλοι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας αποδοκίμασαν την Κρίσταλ Πάλας μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έμεινε όρθια για δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους «Αετούς» της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, με το ισόπαλο 0-0 να αφήνει την πρόκριση στους «8» του Conference League ανοικτή ενόψει του επαναληπτικού στην «Αρένα».

Το Skysports γράφει πως η εμφάνιση των παικτών του Γκλάσνερ, δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο με τον κόσμο να αντιδρά αποδοκιμάζοντας τους ποδοσφαιριστές με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Σχετική ερώτηση για το γεγονός πάντως, δέχτηκε ο προπονητής, Όλιβερ Γκλάσνερ ο οποίος δεν είναι σίγουρος αν είναι για την εμφάνιση της ομάδας του οι αποδοκιμασίες, ή για τον διαιτητή. 

Όσα είπε:

«Δεν άκουσα κάτι. Ίσως να είναι για τον διαιτητή διότι στο πρωτάθλημα δεν είμαστε συνηθισμένοι να δίνονται τόσα πολλά φάουλ» 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πιστός στρατιώτης της ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πήραν το βραβείο για τις κορυφαίες εμφανίσεις της εβδομάδας!

Ελλάδα

|

Category image

Βαριά τιμωρία στον Κολοβό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ

|

Category image

Οι νεοφερμένοι σε... αριθμούς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πότε θα δούμε ξανά FA Cup; Το πρόγραμμα των προημιτελικών ξεκινάει με «τιτανομαχία»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη ευκαιρία του Μίλος Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρίσκει τον τρόπο και θέλει να το πράξει ξανά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σε σκέψεις και… όλα ανοικτά με Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Στο ΑΕΚ Αρένα με Ισπανία, στο Τάμπερε με Φινλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Είναι τελικός και το ξέρει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έχασε» τους παίκτες της Τότεναμ ο Τούντορ με τη… συμπεριφορά του στον Κίνσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Indian Wells: Εύκολα στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Τις επόμενες δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης παρουσίασε η ΚΟΧ

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη