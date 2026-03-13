Οι «Αετοί» αποδοκιμάστηκαν - Δεν είναι σίγουρος ο Γκλάσνερ

Η ΑΕΚ έμεινε όρθια για δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους «Αετούς» της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, με το ισόπαλο 0-0 να αφήνει την πρόκριση στους «8» του Conference League ανοικτή ενόψει του επαναληπτικού στην «Αρένα».

Το Skysports γράφει πως η εμφάνιση των παικτών του Γκλάσνερ, δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο με τον κόσμο να αντιδρά αποδοκιμάζοντας τους ποδοσφαιριστές με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Σχετική ερώτηση για το γεγονός πάντως, δέχτηκε ο προπονητής, Όλιβερ Γκλάσνερ ο οποίος δεν είναι σίγουρος αν είναι για την εμφάνιση της ομάδας του οι αποδοκιμασίες, ή για τον διαιτητή.

Όσα είπε:

«Δεν άκουσα κάτι. Ίσως να είναι για τον διαιτητή διότι στο πρωτάθλημα δεν είμαστε συνηθισμένοι να δίνονται τόσα πολλά φάουλ»