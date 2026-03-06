Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου ο Παφιακός!

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Kuutio Homes Παφιακός που επικράτησε στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» της Ομόνοιας με 3-2 σετ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στους τελικούς του πρωταθλήματος Ανδρών Πετόσφαιρας και έκανε το 2-0.

Έτσι η ομάδα της Πάφου βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».

Τα σετ: 3-2: 25-16, 17-25, 20-25, 25-18, 15-11.

Για τις θέσεις 5-8 η ΑΕ Καραβά νίκησε με 3-1 σετ την Αναγέννηση.

Τα σετ: 3-1: 25-21, 24-26, 25-19, 25-15.