Άσχημα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Στα πιτς για ένα μήνα θα βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον τραυματισμό του στους προσαγωγούς στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Φάιχα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα ταξιδέψει στην Ισπανία, όπως ανέφερε ο προπονητής και συμπατριώτης του Ζόρζε Ζεσούς, προκειμένου να ξεκινήσει αποκατάσταση με προσωπικό γυμναστή.

«Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός απ’ όσο νομίζαμε. Θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να λάβει θεραπεία με έναν προσωπικό θεραπευτή, όπως κάνουν και άλλοι παίκτες. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος τεχνικός.

Πηγή: sport-fm.gr