Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

Σύσκεψη για τα θέματα που απασχολούν τα Σωματεία της Β’ Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο οίκημα του ΑΣΙΛ Λύσης στη Λάρνακα.

Της σύσκεψης προέδρευσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των ομάδων για την παρουσία τους και υπογράμμισε το ενδιαφέρον και τη σημασία που δίνει ο ίδιος και οι συνεργάτες του στη Β’ Κατηγορία.

Παράλληλα, τόνισε την αποφασιστικότητα που υπάρχει στην Ομοσπονδία για επίλυση, στον βαθμό του δυνατού, των ζητημάτων που απασχολούν τις ομάδες.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν επίσης ο Εκπρόσωπος της Β’ Κατηγορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ Ιωάννης Τσαγγάρης και οι Εκπρόσωποι της Β’ Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ Γιώργος Χατζηματθαίου και Γιώργος Ρουσιάς.

Στη σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν όλες οι ομάδες της Β’ Κατηγορίας με προέδρους και εκπροσώπους τους και πραγματοποιήθηκε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για ζητήματα που τις απασχολούν, όπως το γηπεδικό, ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος, η διαιτησία, τα οικονομικά και η συμμετοχή Κυπρίων ποδοσφαιριστών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων από πλευράς των ομάδων, οι οποίες θα τεθούν προς συζήτηση στα αρμόδια όργανα της ΚΟΠ.

Συμφωνήθηκε επίσης ο τρόπος διαμοιρασμού του ποσού που θα διανεμηθεί στα Σωματεία Β’ Κατηγορίας από το solidarity της UEFA λόγω της συμμετοχής ομάδων μας στη League Phase των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το συνολικό ποσό το οποίο θα διαμοιραστεί στη Β' Κατηγορία ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, το οποίο θα αποκοπεί από τα χρήματα που δικαιούνται οι ομάδες Α' Κατηγορίας.

Παρόμοια συνάντηση θα επαναληφθεί σε μελλοντικό στάδιο προκειμένου να αξιολογηθεί η υλοποίηση των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση.