ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάθονται στο τραπέζι για να συζητήσουν για την Β' κατηγορία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κάθονται στο τραπέζι για να συζητήσουν για την Β' κατηγορία

Ευρεία σύσκεψη για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη Β’ Κατηγορία

Πραγματοποιείται απόψε στη Λάρνακα ευρεία σύσκεψη για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας.

Της σύσκεψης θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης και πέραν των εκπροσώπων των ομάδων Β' Κατηγορίας, έχουν προσκληθεί και θα δώσουν το παρών τους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ καθώς και οι εκπρόσωποι της Β' Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ. 

Η σύσκεψη θα γίνει στο οίκημα του ΑΣΙΛ Λύσης και θα αρχίσει στις 18:00. 

Η αποψινή σύσκεψη πραγματοποιείται ως συνέχεια συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων στο Διοικητικό Συμβουλίου της ΚΟΠ για θέματα που αφορούν τη Β' Κατηγορία.  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κύπρος – Σαν Μαρίνο 3-2 στο φινάλε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη