Κάθονται στο τραπέζι για να συζητήσουν για την Β' κατηγορία

Πραγματοποιείται απόψε στη Λάρνακα ευρεία σύσκεψη για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας.

Της σύσκεψης θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης και πέραν των εκπροσώπων των ομάδων Β' Κατηγορίας, έχουν προσκληθεί και θα δώσουν το παρών τους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ καθώς και οι εκπρόσωποι της Β' Κατηγορίας στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ.

Η σύσκεψη θα γίνει στο οίκημα του ΑΣΙΛ Λύσης και θα αρχίσει στις 18:00.

Η αποψινή σύσκεψη πραγματοποιείται ως συνέχεια συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων στο Διοικητικό Συμβουλίου της ΚΟΠ για θέματα που αφορούν τη Β' Κατηγορία.