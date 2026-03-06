ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού ο Απόλλωνας

Πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού ο Απόλλωνας

Με νίκη για τον Απόλλωνα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στο γηπεδούχο Απόλλωνα και στην TRIA EKA ΑΕΛ, στο οποίο το τελικό αποτέλεσμα ήταν 85-76.

Έγινε μια συναρπαστική αναμέτρηση, στην οποία η ΑΕΛ είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά οι γηπεδούχοι, που έχαναν στο ημίχρονο με 42-32 και στο 30` με 57-49, ήταν καταφανώς καλύτεροι στην 4η περίοδο και έτσι έφθασαν στη νίκη, που ήταν η 8η τους νίκη κατά την 1η φάση, παράλληλα με το ότι η ΑΕΛ δέχθηκε την 6η της ήττα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Jones (32 πόντοι – 40 βαθμοί).

 

Με ελαφρύ προβάδισμα για τον Απόλλωνα ξεκίνησε η αναμέτρηση, η οποία εκτυλισσόταν σε έναν γρήγορο ρυθμό γενικά κατά την 1η της περίοδο.

Όμως μετά το 8-5 των γηπεδούχων, η ΑΕΛ επιβάλλοντας το δικό της ρυθμό, δημιούργησε ένα 12-0 σερί και έτσι στο 5`, προηγήθηκε με 17-8.

Οι φιλοξενούμενοι εύρισκαν λύσεις με διάφορους τρόπους, ενώ για τον Απόλλωνα, η πιο αξιόπιστη επιλογή στο εκτελεστικό σκέλος ήταν ο Jones, που βοήθησε την ομάδα του να μειώσει σε 20-17, αλλά στο 10`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 24-20.

Σε σχέση με το πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο, ο ρυθμός ήταν πιο αργός, αλλά πάλι ήταν η ΑΕΛ που εύρισκε περισσότερες λύσεις και έτσι στο 15`, αύξησε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 32-22.

Στα επόμενα χρονικά σημεία η διαφορά παρέμενε σε σταθερά επίπεδα, κοντά στο +10 πάντα για την ΑΕΛ, η οποία στο τέλος του ημιχρόνου προηγήθηκε με 42-32.

Αισθητά βελτιωμένος στο ανασταλτικό κομμάτι παρουσιάστηκε ο Απόλλωνας στις αρχές της 3ης περιόδου και έτσι λίγο μετά το 23`, μείωσε σε 44-39.

Λίγο μετά οι γηπεδούχοι έριξαν στο τρίποντο τη διαφορά (48-45), αλλά η βελτιωμένη στη συνέχεια ΑΕΛ, με τους Μάρκου, Tate,να δίνουν λύσεις στην επίθεση, αύξησε τη διαφορά στο +10, όταν λίγο μετά το 28`, προηγήθηκε με 57-47, ενώ στο τέλος της 3ης περιόδου η ΑΕΛ είχε το προβάδισμα με 57-49.

Όπως και στην αρχή της 3ης, έτσι και σε αυτήν, της 4ης περιόδου, πάλι ήταν ο Απόλλωνας που ξεκίνησε καλύτερα και μετά από αρκετή ώρα, ισοφάρισε (61-61), ενώ λίγο αργότερα προσπέρασε (65-64).

Πλέον η αναμέτρηση απέκτησε αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όδευε προς το 40`!

Ο Απόλλωνας εξακολουθούσε να είναι καλύτερος και στα επόμενα χρονικά σημεία και έτσι στο 35`, προηγήθηκε με 74-68, με τον Jones, να είναι μόνιμη απειλή για το καλάθι της ΑΕΛ.  

Λίγο μετά το 37`, οι γηπεδούχοι αύξησαν τη διαφορά στο +10 (78-68) και βρίσκονταν πιο κοντά στη νίκη, αλλά απέμενε αρκετός χρόνος.

Ωστόσο στο 38`, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (80-69), πάντα για τους γηπεδούχους, που πλέον πολύ δύσκολα θα έχαναν τη νίκη, την οποία τελικά πήραν με τελικό αποτέλεσμα, 85-76.

Δεκάλεπτα: 20-24, 32-42, 49-57, 85-76.

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 11, Jones 32 (3), Adams 12 (1), Ηλιάδης 16 (3), Powell 9 (2), Παπαδημητρίου, Ιερωνυμίδης 5 (1).

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 12 (2), Μάρκου 15 (2), Tate 19 (2), Flowers 9 (1), Taylor 12, Αρμακόλας 3 (1), Μονιάτης, Faye 6, Γεωργίου, Watts.

Διαβαστε ακομη