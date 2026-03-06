ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπάγερν ξέρανε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

.Η Μπάγερν έχοντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, υποχρέωσε σε ήττα που μπορεί να κοστίσει την εξάδα στον Ερυθρό Αστέρα με 85-80.

Ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε στο 17-13 μετά την εντός έδρας ήττα στην Belgrade Arena, με 85-80 από την Μπάγερν!

Πρώτος σκόρερ ο Όμπστ με 16 πόντους, Ράταν Mέις με 13 και Nτιμιτρίεβιτς με 11 κορυφαίοι για τους νικητές, δεν έφτασαν οι 22 πόντοι από τον Μονέκε, για τους Σέρβους.

Το ματς ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει ένα μικρό προβάδισμα σταθερά, που μετά το 7’ και το 15-16, θα γίνει 17-23, με τον Γκέιμπριελ να φτάνει τους έξι πόντους.

Οι Βαυαροί στο 14’ θα φτάσουν να προηγούνται με 13’ με το επιμέρους από το 7’ να ανεβαίνει στο 20-5 υπέρ τους, με τους Γκιφάι και ΜακΚόρμακ να αναλαμβάνουν δράση στην 2η περίοδο. Στη συνέχεια την σκυτάλη επιθετικά παίρνουν Ομπστ και Ντιμιτρίεβιτς που μέχρι και το 19’ κρατάνε την Μπάγερν στο +14, για να έρθει ένα σερί 7-0 των γηπεδούχων στα τελευταία 78’’ για να μαζέψουν τη διαφορά στο 43-50.

Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Μονέκε και τον Νουόρα να μπαίνουν πολύ καλά, μαζεύει πολύ γρήγορα τη διαφορά στο καλάθι για το 56-58 , για να έρθει το τρίποντο του Ντόμπριτς για το 59-60 στο 27’, ενώ ο Μονέκε κάνει το 62-62 λίγο αργότερα, με τον 20ο του πόντο στο ματς. Το ματς στο φινάλε της 3ης περιόδου, γίνεται μία σου και μία μου, για να κλείσει το δεκάλεπτο με μικρό προβάδισμα για τους Βαυαρούς με 72-70.

Με ένα 6-0 σερί ο Αστέρας θα πάρει προβάδισμα με 76-73, αλλά η Μπάγερν δεν θα τα παρατήσει και ο Όμπστ με πέντε σερί δικούς του πόντους, ισοφαρίζει σε 78-78. O Ράταν-Μέις γράφει το 78-80 στα 3:10 πριν το τέλος, ενώ ο Όμπστ ατα 2:29 πριν το φινάλε ανεβάζει το προβάδισμα στο +4 για την Μπάγερν, ενώ στο 1:50 πριν το τέλος ο Ράταν-Mέις ξανά κάνει το 80-84. O Moνέκε στα 28’’ πριν το τέλος, θα χάσει δύο βολές και την ευκαιρία να κρατήσει τον Ερυθρό Αστέρα στη διεκδίκηση του ματς, με την Μπάγερν να κλειδώνει ένα μεγάλο διπλό γοήτρου, με μία βολή του Λούτσιτς για το 80-85.

Tα δεκάλεπτα: 17-23, 43-50, 70-72, 80-85

 

 

Διαβαστε ακομη