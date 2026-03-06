ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΕΚ - Ακρίτας 1-0

Στον πρώτο της αγώνα, μετά την παραίτηση του προέδρου Άντρου Καραπατάκη, και την αποχώρηση του τεχνικού διευθυντή, Τσάβι Ρόκα, και του προπονητή Ιμανόλ Ιδιάκεθ, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ακρίτα.

Ο αγώνας ανοίγει την αυλαία της 25ης αγωνιστικής της  Cyprus League by Stoiximan.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

26'- Mεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για δεύτερο γκολ, ο Πονς βρέθηκε σε θέση βολής με το σουτ του να φεύγει ψηλά έξω

24' - Πάνω από την εστία το σουτ του Αθανασίου

21' - ΓΚΟΛ. Σουτ που επιχείρησε ο Εκπολό χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης η μπάλα έφθασε στον Ιβάνοβιτς που με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

18' - Ωραία κίνηση και δυνατό σουτ από τον Μπάγιτς, κόβει ο Περντρέου 

13' - Με απευθείας κόρνερ προσπάθησε να απειλήσει ο Λέδες, με υπερένταση έδιωξε ο Περντρέου

10' - Σουτ του Ροντέν, μετά από σέντρα του Μιραμόν, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

8' - Κεφαλιά του Μπάγιτς, μάζεψε ο Περντρέου

6' - Στην εξωτερική πλευρά το σουτ του Μανού

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Λέδες, Γκαρσία, Πονς, Ροντέν, Μιραμόν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλλερ, Άντονι (24' Ζάμπελι), Θ. Ιωάννου, Καρλίτος, Κ. Αντωνίου, Αθανασίου, Μπάρι, Μανού, Χατζηβασίλης.

ΣΚΟΡΕΡ: 21'  Ιβάνοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 11' Xατζηβασίλης

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

